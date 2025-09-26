Scuole paritarie, c’è l’accordo. Oltre 160mila euro di contributo

Il Comune di Terre del Reno conferma anche per il triennio 2025-2027 la convenzione con le scuole paritarie dell’infanzia e il nido paritario presenti sul territorio, realtà educative di riferimento per le famiglie di Sant’Agostino, Mirabello, San Carlo e Dosso, insieme alla Fondazione Mantovani.

Il contributo comunale passa dai 160mila euro del 2024 ai 165mila euro del 2025. Un incremento di 5.000 euro che, pur contenuto, testimonia l’impegno dell’amministrazione nel garantire continuità e sostegno a questi servizi, reso possibile grazie alla disponibilità delle casse comunali. Terre del Reno è tra i comuni che a livello provinciale eroga più fondi alle scuole paritarie, a dimostrazione di quanto creda nel loro valore educativo e sociale.

"Abbiamo confermato la convenzione perché crediamo che le scuole paritarie svolgano un ruolo importante per il nostro territorio – spiega il sindaco Roberto Lodi –. Questo risultato è stato fortemente voluto, perché sono convinto del valore del lavoro svolto da queste realtà, che affiancano il pubblico offrendo un servizio eccellente e rappresentando un sostegno concreto alla comunità. Si tratta di un modello di sinergia tra pubblico e paritario che ha come unico obiettivo il bene dei bambini. La conferma di questo contributo non deve mai essere data per scontata, ma rappresenta ogni anno una scelta precisa e consapevole della nostra amministrazione".