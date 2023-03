Scuole Pascoli, la biblioteca intitolata a Durante

CENTO

L’importanza della memoria è fondamentale per il futuro, pensiero che ha accompagnato la scelta di intitolare la biblioteca delle scuole ‘Pascoli’ ad Annalisa Durante, vittima innocente della camorra napoletana e conosciuta di recente dagli studenti centesi grazie alle parole del padre, che è stato appunto ospite al recente Festival Indipendenze.

"L’iniziativa è collegata al percorso di legalità e cittadinanza attiva che coinvolge tutti i ragazzi e le ragazze dell’istituto comprensivo Giovanni Pascoli di Cento – spiega la consigliera comunale Laura Riviello - Ospiti saranno la consigliera con delega ai servizi bibliotecari Paola Bergamini e il consigliere con delega alle politiche giovanili Matteo Resca".

All’evento hanno partecipato anche due classi dell’istituto Taddia accompagnate dalla docente Agnese De Michele ed una rappresentanza dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado che hanno preso parte al Festival InDipendenze.

"E’ stata molto importante anche la presenza di Angela Iantosca – conclude Riviello – che ha testimoniato ancora una volta l’importanza del legame tra memoria e impegno, tra cultura e libertà. Da ora in poi ogni volta che qualcuno varcherà la soglia della biblioteca, non potrà non ricordarsi di Annalisa e di quello che è stato il suo sacrificio". Appunto, l’importanza della memoria.

l.g.