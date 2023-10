Scuole più sicure con la videosorveglianza

Obiettivo l’ampliamento sistema di videosorveglianza intercomunale nel contesto del "Progetto Scuole Sicure". Una determina dirigenziale sottolinea la "Necessità di aumentare il controllo del territorio, specie nei pressi degli istituti scolastici" e destina alle nuove telecamere 9.790. C’è anche un fondo per la sicurezza urbana, al quale il progetto si era candisato, facendo riferimento ad un decreto del ministero dell’Interno adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che ha fissato i criteri di ripartizione del fondo per la sicurezza urbana. Destina una quota pari al 14% delle risorse del fondo ai comuni per "il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici". Ma il comune di Bondeno non è rientrato. Ecco dunque la scelta di procedere ugualmente all’ampliamento del sistema di videosorveglianza puntando con attenzione sulle scuole. I comuni beneficiari del fondo infatti sono individuati in base alla popolazione residente e "non possono accedere alle risorse – si legge negli atti - i comuni che abbiano già usufruito di contributi per iniziative analoghe promosse dal Ministero dell’interno o per altre iniziative previste nello stesso decreto". Esiste comunque un protocollo di intesa tra Prefettura e comuni, che disciplina gli impegni assunti e progetti che vengono vagliati. Da qui la scelta: "Il comune di Bondeno ha presentato, per la candidatura al finanziamento, il proprio progetto che è stato favorevolmente accolto". Un impegno condiviso per avere ‘scuole più sicure’.

cl.f.