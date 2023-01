Scuole primarie, tempo di open day

Si avvicinano gli open day per le scuole primarie di Tresignana. Gli appuntamenti, nei due istituti, sono in programma sabato 14 gennaio. Si partirà da Formignana, alla scuola ‘Edmondo de Amicis’ in via Cavour 28, dove dalle 11 alle 12 il dirigente, gli insegnanti e l’amministrazione comunale incontreranno i genitori della futura classe prima per presentare e mostrare l’istituto. Analoga iniziativa si terrà dalle 12.30 alle 13.30 alla scuola primaria ‘C. Forlanini’ di Tresigallo (in piazzale Forlanini, 4). Ad entrambi gli appuntamenti, i genitori potranno andare con il proprio bambino.