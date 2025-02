Scuole senza internet, a Ferrara sono 56: "Promesse disattese"

Si riaccende il sempre più attuale dibattito sulla disparità tecnologica nella scuole dell’Emilia-Romagna. Su scala regionale sono infatti 863 i plessi scolastici ancora sprovvisti di un adeguato accesso alla rete internet. E se focalizziamo l’attenzione sul territorio ferrarese, scopriamo essere 56 le scuole attualmente offline nella nostra provincia. In particolare, fra scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, undici istituti di Cento e sedici di Ferrara attendono ancora l’implementazione della connessione necessaria, come previsto dal piano nazionale ‘Scuole Connesse’ del 2022, che prevedeva e finanziava interventi volti a connettere, con velocità simmetriche di almeno un Gbps, tutte le sedi scolastiche italiane sprovviste del collegamento, che al tempo erano quasi diecimila. Per dieci delle sedici sedi scolastiche del Comune di Ferrara interessate dal digital divide la realizzazione dei lavori era prevista entro il 2024, mentre per altri due istituti il termine era fissato per il 2023 e per il 2022 per la scuola primaria Bruno Ciari di Cocomaro di Cona che è ancora in attesa dell’effettiva attivazione dei servizi.

Fra le sedi scolastiche ancora offline si annoverano altri quattro istituti dell’infanzia, sette scuole primarie, tre secondarie di primo grado e un Its. Il termine ultimo concesso dal Piano per i lavori alle infrastrutture è il 30 giugno del 2026. A porre l’accento sulla questione è Valentina Castaldini, consigliera regionale di Forza Italia, che ha avanzato un’interpellanza all’assemblea legislativa per chiarire a che punto sono i lavori, il perché dei ritardi e la motivazione dell’estromissione delle scuole paritarie, da parte della giunta, dall’elenco dei plessi da connettere, sebbene, come ufficialmente riconosciuto ormai nel 2000, esse svolgano un servizio pubblico. Un’ulteriore punto da chiarire, per la consigliera, è la presenza sulla medesima lista degli IeFp e degli Its, vale a dire il sistema di istruzione e formazione professionale e gli istituti tecnologici superiori, che pur essendo enti privati hanno goduto, o godranno, dei finanziamenti pubblici messi a disposizione dal bando ‘Scuole Connesse’ per realizzare l’accesso a internet.

Al fine di collegare alla rete in fibra ottica a un Gbps tutti gli istituti non ancora raggiunti dalla banda ultra larga è stato approvato, a marzo del 2021, l’accordo tra Regione, ministero dello Sviluppo Economico, Lepida e Infratel, implementato nel novembre del 2022 da un’ulteriore delibera che stimava il termine dei lavori entro il 2024. "Appare incomprensibile la scelta della Regione di escludere le scuole paritarie dalla programmazione per la connessione, nonostante siano parte integrante del sistema nazionale di istruzione e svolgano un servizio pubblico. Chiediamo di aggiornare il cronoprogramma, garantendo tempi certi" afferma Castaldini a margine dell’interpellanza, accusando la Regione di "inefficienza e promesse disattese".