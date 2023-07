’Scuole sicure’ a Copparo Un pre test per rilevare l’assunzione di stupefacenti

Si chiama P.I.A.2 ed è il nuovo sistema di rilevazione di sostanze stupefacenti di cui si è dotato il Corpo di Polizia Locale ‘Terre e Fiumi’ nell’ambito di ‘Scuole sicure’, il progetto di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Lo strumento è un pre-test facilmente trasportabile e il kit contiene tutto il necessario per eseguire test on-site: è dunque utilizzabile durante i controlli su strada o in caso di specifiche verifiche. Il sistema consente di individuare l’eventuale assunzione di stupefacenti, in particolare da parte di persone alla guida dei veicoli, eliminando peraltro la possibilità di errate interpretazioni. Prevede un’analisi della saliva estratta tramite tampone e introdotta in un reagente, che sviluppando o meno una determinata colorazione consente di individuare la presenza di sostanze psicotrope nel fisico della persona controllata. Abbinato a una stampante termica e senza fili, rende possibile estrapolare la tipologia e il livello della sostanza assunta. Naturalmente, essendo un pre-test, al fine di acquisire la prova certa e applicare le sanzioni previste (amministrative e penali) se trovato alla guida di veicoli, si dovrà procedere all’analisi ematica accompagnando l’interessato in una struttura sanitaria idonea. L’apparecchiatura, del costo di 6.500 euro, è stata acquistata grazie a risorse trasferite dal Comune di Copparo per il progetto ‘Scuole Sicure’, integrate con fondi dell’Unione dei Comuni. "Il Corpo di Polizia Locale Terre e Fiumi – spiega il comandante Gianni Gardellini – è anche dotato di due etilometri e tre pre-test alcolemici: strumentazione finalizzata alla prevenzione e repressione dei fenomeni della guida alterata su strada, particolarmente utile nella fase di rilevamento dei sinistri stradali con lesioni personali".