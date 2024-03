La tipologia di carne più venduta è sicuramente quella di suino ma anche quella di bovino viene acquistata spesso. La carne ha una vendita molto ampia e nelle abitudini dei cittadini viene comprata frequentemente. Sicuramente bisognerebbe mangiare meno carne per diminuire l’impatto sull’ambiente, però non dobbiamo dimenticare che è importante all’interno di una alimentazione equilibrata per l’uomo. Secondo la nostra opinione bisognerebbe mangiare solo animali adulti perché devono avere il tempo di nascere, crescere e riprodursi. Gli animali sono esseri viventi come noi, un animale che vive più libero, cresce anche più sano. Se gli animali sono più sani anche noi mangiamo cibi meno nocivi, inoltre se gli allevamenti fossero meno intensivi la sostenibilità si raggiungerebbe più facilmente.

Scritto da

Rohan Ahmed, Giuseppe Balzano, Gemma Bolognesi,

Matteo Cervellati, Maira Di Gregorio,

Rached Dkhil, Matteo Antonino Vetrano