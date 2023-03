Se il cibo è una malattia, task force per i pazienti

Nella sala Imbarcadero del Castello Estense, nei giorni scorsi, si è tenuta una tavola rotonda in occasione della giornata del fiocchetto lilla. Il titolo: ’L’approccio integrato ai disturbi del comportamento alimentare, risorse e possibilità’. Un incontro promosso dall’associazione Kairos per comprendere la complessità di queste problematiche, dando risposte adeguate e concrete ai bisogni di pazienti e famiglie. Ha aperto l’incontro il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, a seguire il professor Stefano Caracciolo, primario responsabile centro interaziendale disturbi del comportamento alimentare. La parola poi dei clinici che ogni giorno sono in prima linea nella lotta ai Dca e le testimonianze dirette dei familiari. Tra i relatori il dottor Alberto Urro, responsabile scientifico progetto punto di vista operatore a scuola, Ausl Ferrara, le dottoresse Franca Emmanuelli, dirigente Neuropsichiatria infantile Ausl, Chiara Baratelli, Psicoanalista e Psicoterapeuta, il dottor Giampaolo Bellini, Nutrizionista. ’Kairos il tempo dei cambiamenti’ si rende disponibile sul territorio sia a livello di sensibilizzazione sulle delicate tematiche dei disturbi di comportamento alimentare, sia a livello di supporto e assistenza a pazienti, ex-pazienti, familiari e caregiver. La rassegna di incontri promossi dall’associazione tocca tutte le tematiche legate al benessere fisico e psichico, con la finalità di promuovere la qualità della vita in tutte le sue forme, con l’ausilio di esperti del settore.