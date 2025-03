"Se io non voglio tu non puoi". Protagonisti gli alunni dell’Einaudi

"Se io non voglio tu non puoi", è il motto che le studentesse e gli studenti dell’Istituto Einaudi hanno mutuato dalla campagna contro la violenza sulle donne per dare un filo conduttore alla

manifestazione che si terrà oggi, alle 10.30, nella Sala Estense. Anche quest’anno il tradizionale spettacolo di istituto torna ad aggregare giovani che, con passione ed entusiasmo, guidati dai

loro docenti, hanno lavorato sui fondamentali temi del rispetto, della tolleranza, dell’inclusione. Nel corso di prove pomeridiane settimanali, coordinati dalle docenti Silvia Venturini, Marika Malavasi e Maria Chiara Schincaglia e supportati dai tecnici Rita Bernini e Michela Corradini si sono messi alla prova per portare in scena gioia e emozioni. Utilizzando i più diversi linguaggi, da quello poetico a quello musicale, dalla danza all’espressione grafica. La manifestazione è un saggio scolastico pertanto non è aperta alla cittadinanza. Dirigente Marianna Fornasiero (foto).