Se la musica fa rima con il cuore Erika, una voce tra le note del piano

Alice Ferrara odv presenta ‘Music 4stroke’, concerto per beneficenza con la musica dal vivo di Erika Corradi al piano e voce. Quando la musica ci mette il cuore.

Serata di beneficenza con musica dal vivo oggi alle 21, nella suggestiva atmosfera del giardino del Kafé Bacchelli, via Bacchelli 103 presso il Parco Urbano di Ferrara, nell’ambito della rassegna musicale Music 4 stroke, manifestazione che è stata organizzata dall’Associazione Alice Ferrara Odv (associazione per la lotta all’ictus cerebrale) con il patrocinio del Comune di Ferrara. Oggi, alle 21, salirà sul palco Erika Corradi. Cantante e pianista, Erika Corradi presenterà un repertorio di brani che fanno parte della migliore tradizione cantautorale italiana per pianoforte e voce. Da Lucio Dalla, Battisti, a Fabio Concato, Pino Daniele e tanti altri, offrendo una rilettura personale in chiave acustica di brani intramontabili e altresì meno noti della canzone italiana. Come tutti i progetti che vengono portati avanti da Alice Ferrara Odv (associazione per la lotta all’ictus cerebrale), la manifestazione Music 4 stroke si rivolge a tutta la popolazione, coniugando la musica alla prevenzione ed al riconoscimento dell’ictus, nell’ambiente semplice ed informale del giardino del Kafé Bacchelli.

Alice Ferrara ð 0532 0676263 oppure alla maila www.aliceferrara.org. La rassegna musicale Music 4 stroke è organizzata dall’associazione Alice Odv che si avvale del patrocinio del Comune di Ferrara.