Se la passione diventa un lavoro. Alunni, artigiani a regola d’arte. E le opere di Funi prendono vita

Scalpiccio di zoccoli; suoni e fragori dalla città assediata; San Giorgio che uccide il drago negli echi a metà strada tra lirismo e fantasia. Prendono vita gli affreschi nella Sala dell’Arengo. La mano è quella di Achille Funi, enfant prodige. Il sonoro e l’animazione opera degli studenti dell’istituto Alda Costa, settanta ragazzi a lezione dagli artigiani di un mondo che fa sognare, la settima arte. Giorni e mesi tra i banchi con esperti di cinema, audiovisivo, sonoro. Anche per capire cosa fare del domani, come trasformare una passione in un lavoro. Lo dice in modo chiaro la dirigente Antonietta Allegretta, al suo fianco la vicaria Isabella Dallapiccola. "L’obiettivo è fornire ai ragazzi competenze, dare un orientamento per il loro futuro lavorativo".

‘Museo abitato’ si chiama il progetto che ha vinto il bando Siae del titolo ’Per chi crea’, con il sostegno del ministero della Cultura. E’ stato presentato ieri a palazzo Diamanti, sale e coni di luce che svelano le opere di Funi. Fianco a fianco, il mondo delle imprese, quello della scuola, il Comune. Un progetto che, a partire dal sapere artigiano e dalla voglia di imparare degli alunni, ha dato un’anima e nuova vita ai capolavori di Funi. Spiega Paolo Marcolini (Cna Formazione Emilia-Romagna), sul tavolo i depliant della mostra ‘Un maestro del Novecento tra storia e mito’: "I nostri esperti di cinema sono entrati nel mondo della scuola, con l’obiettivo di valorizzare la mostra, il suo percorso per visitarlo. Il corso di formazione dedicato ai ragazzi delle medie ha due obiettivi. Da un lato, portare il mondo del cinema e audiovisivo all’interno delle classi per mostrare e insegnare agli studenti come ci si muove in questo ambito. Dall’altro, favorire la conoscenza dei beni museali e culturali. I ragazzi che partecipano dimostrano un concreto interesse a lavorare in questo ambito, è importante che abbiano le conoscenze per poterlo fare davvero".

Nascerà un audiovisivo partendo dagli affreschi della Sala dell’Arengo. E dai cartoni preparatori dei capolavori esposti ai Diamanti, i ragazzi arriveranno a creare delle animazioni dei personaggi. Figure che sembrano muoversi, suoni come quello del vento che servono a spazzare via le barriere. Perché uno degli obiettivi è quello di aprire a tutti le porte dell’arte. Bisognerà aspettare il 10 maggio, Sala Estense, perché il progetto si sveli. Prende la parola Silvia Meneghini, docente della Boiardo e coordinatrice di ‘Museo Abitato’. E’ entusiasta. "Siamo riusciti a vincere il bando, a musicare le opere di Funi. Metodo che è stato applicato alla sala dell’Arengo, dando un suono alle immagini, ai cavalli, alle nuvole". "Il progetto – interviene Jessica Morelli, vicepresidente Cna – potrebbe un domani trasformare una passione in un mestiere". Maurizio Cinti, videomaker, guida i ragazzi nel lavoro che riguarda l’animazione delle opere. "Abbiamo insegnato loro come far muovere le figure". Fabio Vassallo, fonico, ha intrapreso un percorso su tutto ciò che riguarda l’audio: "Faccio sentire loro suoni e poi chiedo cosa gli ricordano, come li riprodurrebbero". "Il messaggio più importante – dice Dorota Kusiak, assessore alla Pubblica Istruzione – è aver reso i ragazzi protagonisti di un percorso con cui non solo verrà valorizzato il patrimonio culturale del territorio, ma verranno messe in luce la creatività e l’impegno". "La valorizzazione e la tutela dell’arte partono dalla conoscenza – afferma Pietro di Natale, direttore Fondazione Ferrara Arte –. Questo percorso ne è la dimostrazione".