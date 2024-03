’Se te lo dice è violenza’, i manifesti in città

"Non vai da nessuna parte, senza di me sei una fallita": ’Se te lo dice è violenza’, ‘Se lo dici è violenza’. E’ iniziata da alcuni giorni la campagna ‘Se te lo dice è violenza’ parla anche agli uomini. Nelle strade e nelle piazze dei Comuni del territorio regionale, infatti, i manifesti della campagna per il contrasto alla violenza sulle donne saranno stampati in doppia versione; quella rivolta alle donne che la violenza la subiscono e un’altra che invece parla agli uomini che la agiscono. Di conseguenza, se per le donne che ricevono quelle frasi l’invito è di rivolgersi ai centri antiviolenza, per gli uomini è di contattare i centri per uomini maltrattanti attivi sul territorio regionale. La campagna nelle città dell’Emilia-Romagna.

I dodici manifesti saranno affissi fino a dicembre prossimo nei tabelloni pubblicitari dei Comuni con popolazione superiore a 30mila abitanti: Bologna, Ferrara, Forlì, Cesena, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Piacenza, Carpi, Imola, Faenza, Sassuolo, Casalecchio di Reno, Cento, Riccione, Formigine, Castelfranco Emilia, San Lazzaro di Savena, Lugo, Valsamoggia. Moniti per non dimenticare mai quanto sia importante rendersi conto della situazione che stiamo vivendo e di quanto frasi come quelle che vengono ripetute nel corso della campagna di sensibilizzazione siano dei campanelli di allarme cui ogni donna dovrebbe dare peso. Stesso discorso vale per gli uomini che dovessero trovarsi a mettere in pratica simili atteggiamenti: importante prenderne coscienza e iniziare il percorso per uscire dalla spirale di violenza.

Attiva anche la collaborazione di Anci Emilia-Romagna, che ha invitato tutti i Comuni della regione a diffondere negli spazi da loro gestiti, nelle bacheche comunali e delle biblioteche e dove ritengano utile i materiali della campagna.