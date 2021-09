Copparo (Ferrara), 10 settembre 2021 - Sbanda con l’auto e muore sul colpo di fianco all’amico. È l’ennesima macchia di sangue che bagna le strade del Ferrarese. La vittima dello schianto, avvenuto all’1.40 di ieri alle porte di Copparo, è Sebastiano Zocco, il 31enne di Cologna che era alla guida della macchina. Grave, ma non in pericolo di vita l’amico che viaggiava insieme a lui, un 27enne anch’egli della frazione. I due stavano percorrendo via Guarda in direzione Copparo quando, per cause da chiarire, il conducente ha perso il controllo della Bmw serie 1 che si è ribaltata in un campo. Inutili per il 31enne i soccorsi del 118, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri di Copparo.



La tragedia ha toccato profondamente la comunità di Riva del Po e, in particolare, la località di Cologna, dove Zocco viveva così come il fratello Alessandro. Alcuni anni fa si erano trasferiti dalla Sicilia nel Ferrarese, dove avevano dato vita alla società multiservizi ‘Zocco Impianti’, specializzata nell’installazione di impianti elettrici e condizionatori. Grazie a capacità e passione, la loro attività si è ben presto incanalata sul giusto binario e li ha portati ad essere conosciuti su tutto il territorio tra Berra e Ro Ferrarese, lavorando per privati ed enti pubblici, e frequentemente anche per la Capa Cologna. Una bella realtà, dunque, che nella terribile notte di ieri ha perso una delle proprie anime. Sebastiano era un ragazzo solare, infaticabile e attento sul lavoro, come lo descrivono i tanti amici che in queste ore stanno rivolgendo messaggi di profondo cordoglio e vicinanza ai familiari.



La tragedia ha toccato da vicino anche l’Arma dei carabinieri. Il 31enne era figlio di un militare in congedo, e nipote dell’attuale comandante della stazione di Villanova di Denore. Addolorata per quanto accaduto anche l’amministrazione comunale di Riva del Po. Il vicesindaco Alberto Astolfi, residente a Cologna, conosce bene la famiglia: "Per una piccola realtà come la nostra, è una perdita enorme e dolorosa. Pochi giorni fa avevamo pianto la scomparsa del 36enne di Berra Luca Passarella. Oggi piangiamo un altro giovane che, assieme al fratello, era partito dalla Sicilia e aveva dato vita ad una realtà ben avviata".



Tanti sono i messaggi di cordoglio che si stanno aggiungendo, minuto dopo minuto, sui social network. Anche Alessandro, fratello di Sebastiano, ha voluto scrivere un breve post sul proprio profilo: "Ti voglio ricordare così fratello mio (pubblicando una foto in cui Sebastiano tiene la nipote tra le sue braccia, ndr ). Non te lo detto mai, ma ti volevo davvero bene, non ci sono parole per descrivere tutto".