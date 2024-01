Seconda Schubertiade al Ridotto. Protagonista il soprano Benvenuti

Seconda Schubertiade per Ferrara Musica al Ridotto, oggi alle 10.30. Il conservatorio Frescobaldi ha organizzato un nuovo appuntamento tutto dedicato a Schubert coinvolgendo il soprano Monica Benvenuti (foto), cantante fiorentina dal pregiato curriculum, specializzata in musica contemporanea. Al concerto parteciperà Giuseppe Russo Rossi, prima viola dell’orchestra del teatro alla Fenice e membro di numerosi gruppi cameristici di prestigio, con la collaborazione pianistica di Fausto Di Benedetto, docente allo stesso Conservatorio di Ferrara. Gli esecutori hanno scelto cinque tra i più importanti Lieder di Schubert, completando la proposta con ‘L’Arpeggione’ – una delle sue Sonate capolavoro – e con le ‘Zwei Gesänge’ op. 91 di Brahms. La scelta dei cinque Lieder abbraccia quasi 15 anni di attività compositiva, dal 1814 (il celeberrimo ‘Gretchen am Spinnrade’) al 1828 (‘Auf dem Strom’). Documentano l’evoluzione del genere più identitario del suo autore, che ne scrisse oltre 600 lungo tutta la propria vita creativa, raggiungendo un’insuperata simbiosi tra testo e accompagnamento pianistico.