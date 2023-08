Seconde case, il problema rfiuti

Si è svolta giovedì scorso a Lido degli Scacchi, presso la tensostruttura della Chiesa di Sant’Antonio, l’Assemblea Ordinaria 2023 dell’Associazione Proprietari Seconda Casa ai lidi Comacchiesi (conosciuta come ProSecCa. Dopo la relazione del presidente, professor Giancarlo Sartori, si è passati a discutere, votare ed approvare le variazioni di Statuto proposte dal vicepresidente ing. Andrea Scanavini, che puntano ad associare sempre più proprietari di seconde case. A seguire le proposte dei soci presenti "con sottolineature – fanno sapere dall’associazione - che evidenziano oltre alle consuete problematiche dei Lidi quali raccolta rifiuti deficitaria, strade e marciapiedi abbandonati, collegamenti autoferrotranviari assenti e assistenza sanitaria in difficoltà per una popolazione che passa dai 22mila residenti a circa 200 mila presenze estive. È stata presentata poi la raccolta di firme di un gruppo di villeggianti di Pomposa ‘stanchi della poca attenzione del Comune di Comacchio per il proprio Lido’ elencando le negatività, iniziativa sostenuta anche da ProSecCa". Queste e altre criticità sono state portate all’attenzione e dibattute nell’ambito dell’assemblea, terminata con l’invito dei presenti a organizzare altre assemblee per continuare il dialogo fra i soci, ma soprattutto di finalizzare il lavoro della ProSecCa: "Migliorare e valorizzare i Lidi – conclude la nota di ProSecCa -, dare qualità alla nostra vacanza, difendere il nostro investimento".