"Seconde case, un tavolo per confrontarsi"

Lancia un nuovo appello al sindaco Pierluigi Negri e alla sua Giunta, l’associazione Pro.Sec.Ca., che riunisce i proprietari delle seconde case sui Lidi comacchiesi. La richiesta è quella di istituire una Consulta comunale fra la stessa amministrazione comunale e l’associazione, per un periodico confronto e condivisione di proposte e soluzioni alle problematiche rappresentate dai proprietari delle seconde case. L’istanza è stata ribadita ieri, nella conferenza stampa tenuta a Lido degli Scacchi dal presidente di Pro.Sec.Ca. Carlo Sartori, dal vice presidente Andrea Scanavini, dalla portavoce dell’associazione Mariagrazia Benetti e dal consigliere Claudio Della Ratta. Presenti, oltre ai soci di Pro.Sec.Ca., il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Bruno Calderoni e il presidente di Ascom Comacchio Gianfranco Vitali. Un’associazione che quest’anno ha visto iscriversi oltre 250 nuovi soci e che conta di arrivare presto a quota mille.

A fronte dell’impossibilità di entrare a far parte del Tavolo del Turismo, Pro.Sec.Ca. aveva avanzato la proposta di costituire una Consulta comunale e, come riferito dal vice presidente, "sia il sindaco Negri che il presidente del Consiglio comunale Pier Paolo Carli ci diedero parere positivo, al punto che, per far prima, ci chiesero di occuparci della formulazione dello Statuto e del Regolamento". Durante il 2022, Scanavini ha riferito di nuovi incontri con il primo cittadino di Comacchio, "che riconosciamo non ci ha mai chiuso la porta", sia con alcuni assessori della Giunta e alcuni consiglieri di opposizione come Bruno Calderoni e Sandra Carli Ballola, "ricevendo parere favorevole".

Poi, a gennaio di quest’anno tutto è cambiato, ha proseguito ancora Scanavini: "Ci è stata comunicata l’indisponibilità della Giunta ad accettare la proposta della Consulta, adducendo il motivo di non avere il tempo disponibile per poterla seguire, nonostante avessimo previsto solamente tre incontri l’anno". Una comunicazione che è stata ribadita dal primo cittadino nella risposta ad un’interrogazione presentata da Bruno Calderoni: "È evidente che nella Giunta c’è qualcuno che non ci vuole a qualsiasi tavolo formale, perché forse teme di creare un vincolo esterno pericoloso". Ma Pro.Sec.Ca. non ha alcuna intenzione di arrendersi e auspica un ripensamento da parte della Giunta, evidenziano il ruolo dei proprietari delle seconde case, "non solo per le tasse e tributi che paghiamo, ma anche per i nostri consumi nelle attività del territorio, senza dimenticare il nostro capitale immobiliare investito in questo territorio".

Valerio Franzoni