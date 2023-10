Secondo fine settimana con la sagra della salama

Secondo e ultimo fine settimana con la sagra della salama e dei sapori portuensi, organizzata dall’associazioni Amici per la promozione di Sandolo, con il patrocinio del comune di Portomaggiore e della Pro Loco nella tensostruttura riscaldata allestita nel giardino del centro civico di Sandolo. "Il primo fine settimana è andato alla grande", commenta soddisfatto il presidente dell’associazione Fausto Villani e coordinatore dei volontari che si adoperano tra il servizio ai tavoli e in cucina. E aggiunge: "Nei primi tre giorni di sagra, complice il bel tempo, ogni sera c’era il tutto esaurito; consumate complessivamente un centinaio di salame. La capienza è 170 posti, ma si superavano ampiamente le 200 con le tante persone che aspettavano il loro turno". Per il ristorante, vista l’affluenza anche da fuori provincia, è gradita la prenotazione al numero: 331-1245870, la domenica solo a pranzo, dalle 12.

f. v.