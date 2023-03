Secondo gli accordi, Govoni sarà vicepresidente In Consiglo 18 ravennati e solo undici ferraresi

Sulla base degli accordi intercorsi ormai da alcuni anni, al vertice verrà eletto Giorgio Guberti, attuale commissario straordinario dell’ente camerale di Ravenna. In successive riunioni ci sarà la nomina della Giunta camerale e del vice presidente. Anche in questo caso, gli accordi a suo tempo sottoscritti prevedono che l’incarico vada a Paolo Govoni, già presidente dell’ente ferrarese. E’ prevista l’alternanza dei due territori ai vertici del nuovo ente. Il Consiglio è composto da 33 membri: 18 per Ravenna, 11 per Ferrara, più un esponente nominato da Abi, e uno ciascuno alle categorie dei professionisti, dei consumatori e del sindacato. I ravennati presenti al vertice della nuova Camera di commercio sono: Emanuela Bacchilega, Alessia Buccheri, Monica Ciarapica, Luca Coffari, Alessandro Curti, Giuseppe Gambi, Giorgio Guberti, Matteo Leoni, Massimo Mazzavillani, Marinella Melandri, Aida Morelli, Monica Morelli, Vincenzo Morelli, Giovanni Pausini, Andrea Pazzi, Katia Ponzi, Chiara Roncuzzi, Maurizio Rustignoli, Tiziano Samorè, Assuero Zampini, Elena Zannoni. Per Ferrara: Marco Antonio Amelia, Chiara Bertelli, Paolo Cirelli, Paolo Govoni, Claudia Guidi, Alessandro Osti, Paolo Picci, Luca Simoni, Davide Urban, Ruggero Villani, Federica Vitali, Gian Luigi Zaina. Nell’arco di un paio di mesi la nuova Camera di commercio sarà completamente operativa.