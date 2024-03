Securfox, un giorno con gli agenti. La società continua a crescere: "Abbiamo più di 500 dipendenti"

Investigazioni e sicurezza: è il binomio che al tempo stesso lega e sviluppa l’attività di Securfox, azienda con sede in città, titolari Igor Postu e Matteo Benea. Nata nel 2020 in pieno Covid, questa realtà è fortemente cresciuta inserendosi prepotentemente in un mercato che abbisognava di risposte adeguate. Ecco perché il numero di dipendenti, sottolinea Postu, ha già superato le cinquecento unità che aumenteranno: "Trecento sono ferraresi; abbiamo delle filiali anche in Toscana, Liguria, Lombardia e Veneto oltre che in altri centri della nostra regione". Già, i dipendenti: autonomamente, la proprietà ha aumentato gli stipendi dalla fine di febbraio. "Sì, perché era giusto così visto che il loro contratto non era adeguato e loro sono la nostra forza". Dunque la sicurezza: i primi tempi partecipò al progetto ‘Movida sicura’ e cioè, aggiunge Postu, "divertimento sì, ma rigorosamente in sicurezza". È questo il leitmotiv della realtà imprenditoriale. Dalle discoteche cittadine a quelle delle località balneari, passando per le banche e finendo con gli spettacoli di piazza organizzati in città, gli addetti alla sicurezza hanno vigilato con occhio attento sulla corretta fruizione degli eventi.

Sicurezza – e tanta – anche nei supermercati: dalle Ipercoop le Mura a Eurospin, da Coop Doro a Darsena City, dove viene svolto "servizio di accoglienza" ma anche, naturalmente, di deterrenza. Anche l’esterno di queste grandi strutture commerciali richiede efficace sorveglianza a causa dei furti all’interno delle auto, magari approfittando dell’attimo che occorre per prendere un carrello. Lasciare la borsa nell’abitacolo può rivelarsi un errore fatale. Al riguardo, Securfox di recente ha contribuito ad evitare uno scippo confermando "l’ottimo rapporto pubblicoprivato con le forze dell’ordine". Molta carne al fuoco anche sul fronte investigazioni dove prevalgono le infedeltà (non solo quelle coniugali) e le frodi assicurative. Nel primo caso, le tipologie si sprecano, ma basti ricordare quando Securfox trovò una coppia in auto ai tempi del Covid. O il caso in cui la frattura al braccio del truffatore risaliva a un periodo precedente il piccolo incidente assicurato. Le indagini su questo versante hanno anche portato alla scoperta di una rete di truffatori italiani e stranieri.

a. l.