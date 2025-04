Sede, la replica del circolo Arci: "Non possiamo lasciare quegli spazi. Eventi, pronti a cambiare gli orari"

Arci e circolo Bolognesi si sono attivati per individuare una soluzione concreta e condivisa, non potendo pensare di rinunciare a uno spazio che è parte integrante della cultura e della socialità della città da quarant’anni. Dopo la notizia del provvedimento notificato dal Comune al Bolognesi, nel quale l’amministrazione ha – pur avendo avviato un dialogo con i gestori – ordinato di liberare i locali, arriva la replica dei vertici Arci. Il nodo di fondo, al di là dell’esigenza manifestata dall’amministrazione di voler avviare un progetto di "valorizzazione dell’immobile", è l’esposto presentato dai cittadini per via delle attività rumorose svolte dal Bolognesi in piazza San Nicolò. Su questo punto, la replica è molto chiara. "A seguito dell’esposto – si legge nella nota – il circolo si è attivato con nuove valutazioni di impatto acustico che hanno condotto al rilascio della nuova autorizzazione ambientale dal Comune". In ogni caso, l’orientamento del Bolognesi è quello di variare la programmazione, se non altro in termini di orario, in ossequio alle richieste dei cittadini. "Ribadiamo il nostro impegno nell’ascolto attivo delle esigenze della comunità e nel ricercare un equilibrio tra il diritto alla quiete dei residenti e la tutela delle attività sociali e culturali del circolo – prosegue il documento inviato al nostro giornale –. La nuova progettazione sarà più concentrata nella fascia diurna e interverrà sulle problematiche segnalate dal vicinato". "Arci e circolo – ricordano dal Bolognesi – martedì 22 aprile hanno organizzato una prima assemblea di quartiere, partecipata oltre le aspettative, durante la quale, una volta accolte le segnalazioni relative al rumore in un clima di confronto, è emerso che molte criticità travalicano l’operato del circolo, inserendosi in un contesto urbano segnato da fragilità, degrado e carenze strutturali". "Riteniamo necessario – e qui si torna al punto centrale – un progetto di valorizzazione dell’immobile e dell’area circostante che non escluda l’attuale gestione, ma che, anzi, la consideri parte integrante della soluzione come un presidio attivo di cura e animazione territoriale". Da ultimo, un passaggio sul dialogo con l’amministrazione – al di là della concessione scaduta – e sul futuro. "Il dialogo con l’amministrazione e soprattutto con la comunità e il vicinato, in un’ottica di ri-progettazione delle attività che consentano di difendere lo spazio, è già attivo e proseguirà nelle prossime settimane – scandiscono –. Il 10 maggio si terrà una "cena di quartiere" aperta ai residenti, occasione in cui verrà presentata anche la nuova progettualità, per arricchirla di nuove proposte e lavorare a una soluzione che tenga conto delle diverse istanze, in attesa di un nuovo confronto formale con il Comune". La partita, resta nelle mani dell’assessore al Patrimonio Cristina Coletti.