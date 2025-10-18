Sedi delle associazioni, parla Coletti: "Csv, si fa avanti una contrada". Cittadini del mondo, spazio addio

Cristina Coletti, assessore al Patrimonio del Comune. Da mesi sta seguendo i dossier legati all’assegnazione delle sedi. L’altro giorno Csv – forte dell’adesione di 89 associazioni – ha lanciato un appello prima di tutto al dialogo. Si sente di raccoglierlo?

"Onestamente è curioso che venga fatta una richiesta di dialogo, quando il dialogo da parte dell’amministrazione comunale c’è sempre stato. Fra l’altro, chiedere un incontro nella tarda mattinata prima di una conferenza stampa già fissata penso sia molto triste. Ma tant’è".

Come si è articolato il rapporto fra l’amministrazione e il Csv?

"Il primo sopralluogo all’immobile di via Bologna 637 (l’ex sede di Coldiretti acquistata dal Comune, ndr) è avvenuto il 19 settembre dello scorso anno. In quell’occasione, fra l’altro, non solo il presidente ma anche la vicepresidente Chiara Sapigni era presente. Non solo. Pochi giorni dopo, il 24 settembre, abbiamo inviato loro tutta la planimetria degli uffici e della sede. E, il primo di ottobre, li abbiamo incontrati fisicamente – all’epoca assieme all’assessore Nicola Lodi – per spiegare le ragioni della nostra scelta".

Anche questo è un punto sul quale le associazioni chiedono chiarezza. Qual è, realmente, il motivo per il quale l’amministrazione ha scelto di "spostare" il Csv dall’attuale sede di via Ravenna 52 a quella di via Bologna?

"Il nostro disegno è quello di creare, in una sede molto più ariosa, aperta e strutturata, la Casa del Volontariato e dare ospitalità alle associazioni. Proprio perché per noi il valore del Terzo Settore è fondamentale e imprescindibile, tanto più che molto spesso si intreccia con tanti dei servizi erogati proprio dall’amministrazione. Non vorrei che la polemica sulla ’posizione decentrata’ nascondesse in realtà altro".

Perché sarebbe una soluzione migliore via Bologna?

"Per tanti ordini di ragioni a partire dalla capienza: stiamo parlando di un immobile di oltre 500 metri quadri, dotato di una sala riunioni estremamente ampia e di tanti uffici dai quali il Csv potrebbe erogare i propri servizi".

Cosa sorgerà in via Ravenna, se il 31 dicembre il Centro Servizi Volontariato dovesse essere collocato in via Bologna?

"Da parte della precedente presidenza della contrada di San Giorgio ci era stata chiesta la disponibilità di alcuni locali per allargare la sede. E noi avevamo pensato appunto di poterla ospitare negli spazi attualmente occupati dal Csv e dalle associazioni. Durante l’incontro del primo ottobre, ci fu addirittura qualcuno del Csv che propose – più o meno ironicamente – di spostare la contrada in via Bolognas".

Durante la conferenza stampa di lancio dell’appello, è stato ricordato il ‘caso’ della sede di Cittadini del Mondo in piazzale Kennedy, attorno alla quale nei mesi scorsi si è creata una forte mobilitazione. La concessione dovrebbe scadere alla fine di questo mese. A che punto siamo?

"Il 31 di ottobre, l’associazione dovrà lasciare i muri della palazzina oggetto di una vendita da parte del Comune. L’immobile sarà acquistato – da Ferrara Tua – per la cifra di 850 mila euro. Il locale in questione era inserito nel piano delle alienazioni redatto dal Comune di Ferrara e a metà novembre andremo a stipula".

Anche in quel caso, a più mandate, l’associazione lamentava la difficoltà di avere un dialogo costruttivo con il Comune. Cosa risponde?

"Non è così. Esattamente come per il Csv, anche all’associazione ’Cittadini del Mondo’ è stata prospettata l’ipotesi di poter trovare una nuova sede in via Bologna 637. È arrivato un diniego. Per noi, è un capitolo chiuso".

E i locali de La Resistenza?

"Quella è una vicenda che risale ad ancora prima: l’ordinanza è di agosto 2023. Siamo ancora in attesa che da parte loro – ossia di Ancescao, che è il concessionario – arrivi una proposta di progetto per riqualificare e mettere in sicurezza l’immobile".