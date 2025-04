Sedicenne lesbica bullizzata e costretta a lasciare la scuola

Bullizzata da compagne e compagni di classe per via del suo orientamento sessuale. Insulti quotidiani e cattiverie gratuite che hanno reso insostenibile la vita di una sedicenne della provincia di Ferrara iscritta a un istituto superiore. E così la madre, per tutelarla, l’ha ritirata da scuola. Una scelta difficile, estrema ma, a suo dire, necessaria. "Solo così posso proteggerla. Sarà un sacrificio ma finirà il triennio in un’altra scuola, in un’altra provincia".

Tutto è cominciato all’inizio dell’anno scolastico, con la scelta del nuovo indirizzo per il triennio delle scuole superiori. "Ci sono sei o sette soggetti - è quanto ha spiegato la madre della ragazza vittima di insulti omofobi - che l’hanno presa di mira, e lei non ce la fa più. Sono soprattutto le ragazze a essere cattive con lei, non passa giorno senza una presa in giro o un’umiliazione: epiteti, bigliettini, risate dietro le spalle. Mia figlia non mangia più, non vuole più uscire, in classe si è completamente isolata, gli amici che ha sono tutti estranei all’ambiente scolastico".

Sotto accusa anche i vertici della scuola che non si sarebbero, in questi mesi, attivati per prendere provvedimenti.