"Sedie a rotelle e ausili: addio manutenzione"

"Sul territorio ferrarese non c’è più un riferimento per la manutenzione delle sedie a rotelle". A segnalarlo pubblicamente è Giuliano Giuliani, 63 anni, impiegato alla portineria dell’Ausl di Copparo, esponente dell’Italia dei Valori, con un’esperienza come consigliere comunale per due legislature nel Comune di Copparo. Nel dettaglio spiega come: "Nell’ultimo anno si è riscontrato che non è più presente sul territorio della provincia un magazzino ausili, dove poter fare riferimento nei casi di sistemazione o manutenzione delle sedie a rotelle elettriche. Diverse persone – prosegue Giuliani – che si trovano nelle mie medesime condizioni di disabilità, non riescono ad avere riscontri di questo servizio garantito dall’azienda sanitaria, che a sua volta lo attiva tramite un appalto e apposita convenzione. Fino a quasi un anno fa il magazzino ausili era funzionante e permetteva a chi ne aveva bisogno di portare le proprie sedie a rotelle per sistemarle oppure effettuare delle necessarie manutenzioni". Tra le difficoltà, segnalate da Giuliano Giuliani, l’impossibilità di ricevere risposte sul servizio: "Abbiamo provato più volte a telefonare all’ufficio preposto, ma non riceviamo risposta. Si tratta di una situazione paradossale, molti hanno necessità di avere assistenza per gli ausili elettrici". L’assenza di un servizio pubblico, secondo Giuliani indirizza le persone altrove: "La soluzione attualmente, per chi ha necessità, è quella di rivolgersi a pagamento a ditte specializzate, gravando sulle famiglie. Si auspica che si possa tornare all’attivazione del magazzino ausili da parte dell’azienda sanitaria".

Mario Tosatti