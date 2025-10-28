Seduta movimentata. Insulti ai consiglieri, . Rendine: "Più regole". Il Pd: "Strumentale"

Un ruolo inedito, di chi cerca di abbassare il livello di tensione a una discussione infuocata. Fabio Anselmo si incarica di riportare il dibattito attorno alla mozione di Francesco Rendine (capogruppo della civica Fabbri), a un piano meno duro. E, in qualche modo, ce la fa. Anche perché, dice, "abbiamo scoperto che, in quest’aula, l’epiteto ‘fascista’ è ritenuto offensivo. E non era scontato". Per la verità, il documento del gruppo di maggioranza si incunea nell’acredine personale tra il proponente – Rendine – e la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Marzia Marchi. L’obiettivo della mozione è quello di condannare "il comportamento della consigliera che ha utilizzato l’espressione fascista in modo offensivo nei confronti di altri membri del Consiglio", e che "vengano adottati provvedimenti per richiamare la consigliera al fine di tutelare il rispetto e la dignità dei membri del Consiglio e della comunità tutta". Da ultimo, la richiesta è quella di stabilire "linee guida più chiare sul linguaggio e sul comportamento da adottare durante le sedute consiliari". In linea di principio, come peraltro riconosce in prima istanza proprio Anselmo, "è un documento condivisibile".

Tuttavia, come recita un suo emendamento, "la legge deve valere per tutti, anche per il sindaco che apostrofa in modo offensivo una consigliera comunale dai toni sempre garbati". A quel punto, il dibattito si allarga al concetto di libertà di espressione. Eleonora Costa (Civica Fabbri) stigmatizza il post in cui "Marchi associa il collega Brando Sarto a Benito Mussolini" e denuncia una certa "leggerezza nell’attribuire questo epiteto". Le fa eco il consigliere di Fd’I, Andrea Ferrari che con il consueto garbo scolpisce un concetto: "Io ho sempre votato a destra, dall’Msi a Fratelli d’Italia. Ma non sono fascista". Il vicesindaco Alessandro Balboni aggiunge che quella di fascismo "è una delle accuse più banali che si muovono alla destra" ma che in realtà, "spesso la violenza arriva dalle piazze in cui sventolano bandiere rosse".

Marchi replica che il documento della maggioranza è invece un tentativo di "imbavagliare la libertà di espressione" e che il regolamento del Consiglio "prevede strumenti di intervento laddove ce ne sia la necessità". Tra le altre, la pentastellata – riferendosi alla polemica innescata da Luca Caprini (civica Fabbri) – rivendica "con orgoglio" di indossare "in Consiglio e fuori la kefiah, per ricordare il martirio del popolo palestinese". Sugli spalti qualche pro pal indossa la kefiah a sua volta. E, in piazza duomo, si vedono sventolare bandiere della Palestina. Se per l’assessore Francesca Savini la posizione di Marchi è "un piagnisteo femminista", per Massimo Buriani –(capogruppo Pd) – preceduto dalla collega Anna Chiappini – la mozione è "strumentale" perché i paletti che impone "dovrebbero valere prima di tutto per il primo cittadino". "Se c’è qualcuno che ha avuto la tessera del Pci, con orgoglio – chiude – sono io. Per cui, qui c’è solo un comunista di m.: sono io". Iolanda Madeo, capogruppo di Fd’I, allargando le braccia si rivolge direttamente alla pentastellata: "Mi aspettavo che lei, dopo aver fatto un post contro Sarto, si scusasse. E. invece…". Non è accaduto. Però, come denuncia Rendine, "il ‘magister’ del Movimento 5 Stelle mi ha appellato chiamandomi pezzo di m. e mi ha dato una spinta. Chiederò alla magistratura di intervenire". Insomma, un tranquillo lunedì in Consiglio: mozione approvata.