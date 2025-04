"Seduti in carrozza si viaggia meglio"

Franco Mattioli è di Reggio Emilia ma conosce bene la nostra città, Comacchio e i suoi sette lidi. Ieri mattina era a Ferrara per un evento che coinvolgeva i paracadutisti. Mattioli, a spasso con gli amici in centro, è il presidente dell’Anpdi (Associazione nazionale paracadutisti d’Italia) di Reggio Emilia. Paracadutista una volta, paracadutista per sempre. "Certo che ci vorrebbe un treno, un mezzo di trasporto ben più comodo dell’auto e della corriera. Un collegamento veloce tra l’altro valorizzerebbe la costa, la renderebbe anche più attrattiva. Si parla di strategie per rilanciarla e poi manca il treno, l’abc dello sviluppo".