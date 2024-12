Segnalazioni alla polizia locale, a Casumaro c’è il punto d’ascolto

È stato inaugurato il Punto d’Ascolto della Polizia Locale a Casumaro. "Una conferma della volontà dell’Amministrazione Comunale - dicono dalla municipalità - di portare i suoi canali anche nelle frazioni e ancora più vicino al cittadino". Sabato 7 dicembre alle ore 9 è stato inaugurato il nuovo Punto d’Ascolto della Polizia Locale presso la delegazione di Casumaro, un servizio pensato per offrire un contatto diretto tra l’Amministrazione Comunale e tutti i cittadini. Il Punto d’Ascolto sarà operativo il primo sabato di ogni mese, alla presenza di due agenti della Polizia Locale, disponibili a raccogliere segnalazioni, fornire supporto e rispondere alle esigenze di tutta la cittadinanza, in particolare di quella casumarese. "L’obiettivo di questa iniziativa è portare i servizi dell’Amministrazione sempre più vicini ai cittadini, anche nelle frazioni" – dichiara il Sindaco Edoardo Accorsi – "La Polizia Locale, come organo diretto di ascolto e accoglienza, rappresenta un tassello fondamentale del nostro impegno per una comunità più sicura e inclusiva." L’Amministrazione Comunale, con questa iniziativa, ribadisce il suo impegno nel garantire una gestione trasparente, efficace e vicina ai bisogni dei cittadini, dimostrando come il dialogo, l’ascolto e la partecipazione sono valori fondamentali per costruire una comunità forte e coesa. Con il Punto d’Ascolto, la Polizia Locale si fa sempre più vicina alla gente, confermando il suo ruolo di ascolto quotidiano per tutte le problematiche che riguardano la sicurezza. Anche l’Assessore alla Polizia Locale e Sicurezza, Mario Pedaci, sottolinea l’importanza del progetto: "Siamo entusiasti di estendere questo servizio, già presente a Renazzo e XII Morelli, anche a Casumaro. Crediamo fermamente che l’ascolto attivo e la vicinanza ai cittadini siano strumenti essenziali per rispondere concretamente alle loro necessità e ci auguriamo che questo progetto possa essere accolto in maniera positiva.". Presenti all’inaugurazione, gli assessori Pedaci e Bozzoli, la consigliera comunale Bergamini, il comandante Balderi e i sovrintendenti Malagò e Benea. "Lo stabile è stato ristrutturato – prosegue Pedaci – al primo piano oltre alla Polizia Locale, si trova la sede della Consulta, la Sala della Musica e la biblioteca. Al piano terra sarà ospitata l’Ausl con i servizi sanitari rappresentati dai medici di medicina generale (MMG), dall’infermiere di famiglia e di comunità (IFEC) e dal 118".

Laura Guerra