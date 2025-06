Segnaletica carente o assente. Previsti lavori per 100mila euro

Tra gli argomenti portati alla luce nell’ultima seduta della Consulta di Cento e Penzale c’è ancora quella purtroppo irrisolta legata alla segnaletica stradale che forse ora potrebbe trovare risposta concreta. Il Presidente Lucio Russo, infatti, ha chiesto informazioni sui lavori di segnaletica per un valore di circa 100.000 euro, in particolare se questi includano i punti segnalati dalla Consulta, come le strisce mancanti davanti al bar di San Rocco in via Cremonino, davanti alla Pandurera in direzione del Parco delle Rimembranze in via XX Settembre e nei pressi della Pinacoteca in via Matteotti, incrocio via Ugo Bassi. In quella seduta, il vicesindaco Vito Salatiello ha confermato che tali lavori coprono l’intero territorio comunale e che le segnalazioni delle Consulte sono tenute in considerazione. Tuttavia, ricorda che esistono anche altre criticità segnalate da uffici tecnici e cittadini che devono essere parimenti valutate. Ha chiesto dunque di continuare ad effettuare le segnalazioni.