Segnaletica stradale, i cantieri. Dal centro storico alle frazioni, maxi progetto di riqualificazione

Fossadalbero, Pescara, Contrapò, Codrea. E, ancora, Viconovo, via Trenti, Saragat fino al centro storico. Il focus, comunque, resta nelle frazioni. Ha preso il via ieri il maxi piano di riqualificazione della segnaletica stradale predisposto dal Comune e già finanziato con circa 250mila euro, inserito nel piano delle opere. I lavori riguardano il ripasso, con vernice rifrangente, di strisce di margine, mezzeria, canalizzazione, di attraversamenti pedonali e ciclabili, di frecce, rallentatori ottici, precedenze e stop. Gli interventi, come accennato in premessa, si concentreranno per lo più sulle strade del territorio comunale o sui tratti stradali provinciali o statili ricadenti all’interno dei centri abitati comunali.

Se è vero che una larga parte del piano sarà incentrata a intervenire sulle strade del forese, è altrettanto vero che saranno interessate anche alcune vie del centro storico cittadino. Tutta via Caldirolo, un tratto di via Caretti, Ripagrande, poi si passa in via Piangipane e si arriva a via Spadari. Poi, via Comacchio, una buona parte della zona Diamantina, Pontelagoscuro. Tornando a parlare di forese, troviamo nella mappa stilata dal Comune anche la zona di Ravalle, tutta la segnaletica orizzontale di Casaglia, via Ladino e via delle Bonifiche. Insomma, diversi cantieri diffusi in più zone di centro e periferie. A questi, fanno sapere da palazzo Municipale, se ne aggiungeranno anche altri (oltre a quelli già effettuati), di carattere più squisitamente strutturale sulle infrastrutture viarie comunali. "Grazie a questa serie di interventi – scandisce il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Balboni – diamo risposta concreta a una serie di sollecitazioni che ci sono state fatte pervenire in particolare dai territori delle frazioni. Per quanto ci riguarda, intervenire sulla segnaletica stradale è un atto non solo dovuto per far fronte all’esigenza manifestata dai residenti, ma anche per ottemperare alla necessità di garantire un buon livello di sicurezza ad automobilisti, pedoni e ciclisti".

Tant’è che una buona parte degli interventi saranno dedicati anche alla segnaletica delle piste ciclabili che connettono il centro alla periferia". Stando a quanto riferiscono gli uffici, non si dovrebbero registrare particolari disagi legati alla circolazione. Anche se, come fa presente lo stesso numero due della giunta, si tratta di cantieri che dureranno diversi mesi. "I lavori per la riqualificazione delle segnaletiche – conclude il vicesindaco Balboni – sono partiti oggi (ieri, ndr) ma l’appalto che è stato affidato ha una tempistica abbastanza ‘lunga’, nel senso che da crono programma si arriverà al completamento degli interventi il prossimo autunno". Insomma, dovremo aspettare ancora un po’.