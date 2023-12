Segreteria Anpi: "Corona di alloro ricomparsa"

La segreteria provinciale dell’Anpi di Ferrara informa che "la Digos di Ferrara ieri pomeriggio ci ha comunicato che la corona d’alloro dell Anpi rimossa nei giorni scorsi da ignoti, è stata riposta davanti alla lapide, che ricorda l’eccidio del Castello Estense del 15 novembre 1943". La segreteria ringrazia tutti coloro che si sono attivati con professionalità, "prima per confermare la nostra denuncia, per accertare le responsabilità e informare i cittadini attraverso la pubblicazione del nostro comunicato stampa, in particolare la rappresentante del comune di Ferrara, i funzionari della Digos e la stampa.Si ritiene inoltre che le azioni avviate da questa segreteria – scrivono ancora dall’Anpi – abbiano fatto comprendere la gravità dell’atto e il valore che racchiude questa semplice corona d’alloro, con cui si vuole continuare a fare memoria di un passato, fatto di eccidi e distruzioni, e nel contempo il costante impegno a difendere ed educare ai valori della libertà e della democrazia".