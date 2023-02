Segreteria nazionale Pd, ecco la mappa del voto sul territorio

Il percorso congressuale del Partito Democratico scandisce le sue tappe anche nel territorio bondenese. In questa fase si svolgono i congressi di circolo dove saranno presentate le mozioni dei candidati: Cuperlo, Bonaccini, De Micheli e Schlein. A seguito della presentazione delle mozioni si svolgerà un dibattito aperto a tutti i cittadini, nel frattempo si potrà votare.

Potranno votare tutti coloro che si sono iscritti al Partito Democratico entro il 31 gennaio 2023 e tutti coloro che erano iscritti nel 2021 e rinnoveranno la tessera entro la serata del congresso di circolo. Il primo appuntamento sarà a Bondeno per le ore 21 di martedì 7 febbraio 2023 presso la sede del PD in Viale Repubblica 7, si potrà votare fino alle 22.15.

In questa occasione voteranno a Bondeno anche gli iscritti di Scortichino e Gavello. Il giorno seguente (mercoledì 8 febbraio 2023) si svolgerà il congresso di circolo di Pilastri - Burana alle ore 18 presso la sede PD di Pilastri in piazza Po. Il 26 febbraio 2023, dalle 8 alle 20, si svolgeranno poi il voto delle primarie aperte a tutti i cittadini con seggi che copriranno tutto il territorio. Gli elettori Pd potranno votare in queste sedi per esprimere il segretario nazionale dei dem. Le elezioni dovrebbe segnare un passaggio epocale nel partito per cambiare rotta a livello nazionale.

cl.f.