’Seguimi’ per gli sfollati Il servizio gratuito di poste italiane

Un aiuto di Poste Italiane ai clienti alluvionati, anche del comune di Argenta, colpito da questa calamità naturale. Si tratta di un servizio attivato gratuitamente. E’ riservato agli sfollati, che hanno abbandonato la loro casa, allagata o a rischio allagamenti. Queste persone sono destinatarie di un modo agevolato di ricevimento della corrispondenza. Per chi ha trasferito la propria residenza altrove, è infatti disponibile, usufruendone senza spesa alcuna a carico dell’utente, e sino al 31 dicembre, del servizio "Seguimi", che recapita lettere, plichi, pacchi, missive epistolari dal vecchio al nuovo indirizzo. Lo comunica "Poste Italiane". Che precisa trattarsi di un servizio dedicato a tutti coloro che non hanno ancora definito la propria situazione abitativa. E che permette di farsi consegnare automaticamente la posta al nuovo domicilio. "Seguimi" è valido sia per l’italia che per l’estero. E può essere attivato o prorogato dagli interessati. Per informazioni contattare il numero di telefono verde: 800.003.333. Con questa iniziativa, "Poste Italiane conferma la propria vicinanza e attenzione alle popolazioni".

n.m.