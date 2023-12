Sei chili di droga, l’imputato in aula

Ha chiesto di parlare davanti al giudice il 25enne pachistano arrestato in aprile dopo essere stato trovato con 57mila euro in contanti e sei chili e mezzo di eroina nella sua abitazione di corso Porta Po. Il caso è approdato in tribunale per il processo in rito abbreviato. Già nell’udienza di ieri era prevista la discussione, ma l’imputato ha chiesto di poter parlare con l’ausilio di un interprete. Il gup Carlo Negri ha accolto l’istanza, rinviando al 26 marzo. Lo straniero fu fermato dalla polizia alla stazione di Bologna, appena sceso da un treno regionale della tratta Bologna-Portomaggiore. Addosso aveva l’ingente somma di denaro. Agli agenti della squadra mobile non ha fornito alcuna spiegazione del motivo per cui avesse con sé così tanti soldi. E ovviamente neanche del perché nell’appartamento in Gad ci fosse così tanta eroina. Immediato l’arresto, disposto dal sostituto procuratore di turno Stefano Longhi. Mentre il caso del 25enne si appresta a essere definito in aula, le indagini proseguono per ricostruire la provenienza di quell’importante carico di droga e la sua destinazione finale.