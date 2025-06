Sei ore per fare una visita: "Ogni volta prendo tre bus"

La sua odissea è iniziata dopo l’operazione alla spalla con l’inserimento di una protesi e la conseguente impossibilità di usare l’auto. Raggiungere, infatti, l’ospedale del Delta a Lagosanto per effettuare le visite post intervento, è, a causa della scarsità di mezzi pubblici, un’impresa titanica per Anna Veronesi, 72 anni, pensionata di Copparo.

"Partendo alle 9 riesco ad arrivare alle 12 dopo aver preso un taxibus, una corriera e di nuovo un taxibus solo per l’andata. Poi i controlli durano un’ora e alla fine sono a casa per le 16. Quindi, si parla di oltre 6 ore per una semplice visita all’ospedale". Perché i controlli proprio al nosocomio del Delta? È lei stessa a svelare l’arcano: "Abito a Copparo e ovviamente ho fatto la richiesta per fare le visite nell’ambulatorio del mio comune. Il problema è che ci sono trenta persone prima di me e mi hanno detto che non c’era alcuna speranza che potessi fare i controlli vicino a casa. L’altra e unica soluzione era l’ospedale del Delta, con i problemi insormontabili legati al farraginoso trasporto pubblico".

Veronesi chiede di potenziare il personale della struttura a Copparo: "Cambiare il trasporto pubblico mi sembra molto difficile – sottolinea – e l’unica soluzione mi sembra aumentare i medici nel mio paese. Non credo sia una richiesta assurda, dal momento che ci sono trenta persone in lista prima di me. Parliamo, quindi, di un servizio che deve soddisfare molti pazienti. Pensare di potenziarlo credo sia un ragionamento logico. Oltre a me, altri pazienti ne potrebbero beneficiare. La prossima settimana dovrò andare all’ospedale del Delta lunedì, martedì e venerdì. Ogni volta sono oltre sei ore tra l’andata e il ritorno. Chiedo all’Ausl di darmi una mano"