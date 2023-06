’Sei tu quello che disturba di notte?’ Poi prende la sua auto a sprangate

"Sei tu quello che viene a suonare il campanello ogni notte", e giù sprangate alla sua auto. Solo che non era lui, chissà forse la sua macchina aveva una qualche vaga somiglianza, fatto sta che è rimasta danneggiata dalla furia di un pakistano che aveva perso la testa. Una vicenda grottesca avvenuta a Consandolo l’altra sera in via Nazionale, a poche centinaia di metri dalla maxi rissa tra pakistani finita con dodici arresti. La vittima è Sattàr Wahabi, un marocchino di Portomaggiore, un commerciante che rappresenta la nuova borghesia di immigrati che sta nascendo nella cittadina. Con il padre Abdoul (nella foto con il caffettano bianco e un copricapo chiaro) gestisce tre negozi alla periferia del paese, poco dopo il sottopasso del Vaticano, uno dei quali è una macelleria; vende soprattutto carni hilal, che garantiscono il rispetto dei precetti islamici durante la macellazione e la lavorazione delle carni. Vende al dettaglio, ma fa consegne anche a domicilio nelle tante famiglie di religione islamica di Portomaggiore, Consandolo e Argenta. Sattàr stava consegnando la carne a una famiglia pakistana di Consandolo. "Erano circa le 22 – ricorda il macellaio portuense – in via Nazionale ho trovato la strada sbarrata da un palo collocato in maniera trasversale. Era impossibile proseguire, così mi sono fermato. Dall’ombra è saltato fuori un invasato, che ha detto che venivo di notte a suonare il suo campanello; un’accusa assurda, non lo conoscevo nemmeno. Ho provato a dire che non era vero niente, ma lui con un badile mi ha fracassato il parabrezza, poi con un’altra badilata il vetro della portiera posteriore, oltre a danneggiare anche la carrozzeria. Secondo me non era nel pieno delle sue facoltà". Il giovane Wahabi ha presentato denuncia ai carabinieri della compagnia di Portomaggiore. La sua auto, una Ford Focus, è stata parcheggiata nel cortile di un borgo dove risiedono diverse famiglie pakistane. Tra cui quella di un giovane che avevamo contattato per avere informazioni per la rissa, da lui negate ("ero già a letto, non so niente"). All’arrivo dei familiari di Sattàr e dei giornalisti si è precipitato in casa a chiudere a chiave la porta.

f.v.