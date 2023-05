Seicento operatori per gli ingressi

Oltre 500 addetti alla sicurezza, 150 agenti della Polizia locale cittadina con aggiunte di colleghi da Fiscaglia (4) e Comacchio (4), forze dell’ordine, 118, protezione civile, vigili del fuoco, volontari e chi più ne ha più ne metta. Numeri monstre per garantire la sicurezza dell’evento di questa sera e per l’intera giornata. L’area concerto aprirà al pubblico dalle 13.30-14 in vista dell’inizio degli spettacoli, con i gruppi di apertura Fantastic Negrito e Sam Fender sul palco dalle 16.30, a seguire Bruce Springsteen e la E Street Band (19.30 orario previsto). Al di là delle 50mila persone attese, l’amministrazione ha previsto un servizio di 32 navette che partiranno dai parcheggi (illuminati da torri faro aggiuntive), nei quali saranno installati 150 bagni chimici. A proposito di servizi igienici, nell’area del concerto ne saranno presenti altri 300. Saranno installate 50 torri faro tra area comfort, show e ingressi. Complessivamente, nel momento di massimo afflusso, saranno presenti 579 operatori al parco per gestire gli ingressi e l’hospitality. Si stima che arriveranno tra i 100 e i 120 bus turistici. Per le persone con disabilità è stato predisposto un parcheggio ad hoc che verrà gestito da 45 volontari dell’Unitalsi e che prevederà l’allestimento di 170 posti auto. Viabilità, il quadrante cittadino nel quale insiste il parco Bassani sarà divisa in diverse zone, classificate in base a un criterio. La vicinanza al luogo del concerto. Dalla scorsa mezzanotte e fino alla fine del flusso di persone al termine del concerto sarà delimitata una zona rossa. In tutta l’area non sarà possibile accedere con le auto.