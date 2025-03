Seimila firme a difesa dell’ospedale: "Risposte serie, non alzando i toni"

Orgoglio Centese ha consegnato ufficialmente all’assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi le oltre 6.000 firme raccolte a sostegno dell’Ospedale Santissima Annunziata di Cento. Un’iniziativa nata per chiedere maggiore tutela dei servizi in essere oltre che nuovi investimenti, senza voler entrare nell’ormai quotidiano scambio di accuse tra destra e sinistra a livello locale e nazionale, ma esclusivamente per il bene della comunità.

"La sanità non deve essere terreno di scontro politico, ma un tema su cui cercare di costruire soluzioni condivise – spiegano Matteo Veronesi ed Elisabetta Giberti, che aggiungono –. Orgoglio Centese ha scelto un metodo diverso, promuovendo una raccolta firme aperta e trasversale, che ha coinvolto cittadini di ogni orientamento politico, dimostrando che quando si tratta della sanità del nostro territorio si può e si deve lavorare insieme.

Il centrodestra, invece, ha preferito agire in contropiede frammentando l’iniziativa, portando avanti singole raccolte firme con simboli di partito, senza riuscire a raggiungere peraltro numeri significativi. Questo dimostra che più della tutela dell’ospedale, l’interesse principale era probabilmente quello di ottenere un pretesto che diventasse tema con cui accendere il dibattito in campagna elettorale per le recenti elezioni regionali.

Ora che le firme sono state consegnate, l’attenzione deve essere rivolta alle risposte. Orgoglio Centese continuerà il suo lavoro con un confronto serio e propositivo, portando avanti le istanze della comunità senza clamore mediatico, ma con la concretezza necessaria ad ottenere risultati reali. L’Ospedale di Cento è ancora una vera eccellenza ed ha bisogno di unità e responsabilità, non di alzare i toni, seminare paura, creare confusione e inutili divisioni".