Sella, una vittoria corale nel segno di Davis. Terzo quarto decisivo per staccare Livorno

LIBERTAS LIVORNO

68

sella cento

77

LIBERTAS LIVORNO: Woodson 32, Tiby 9, Valentini, Fantoni 4, Tozzi, Filloy 8, Piccoli 5,

Isotta, Possamai 6, Filoni 4.

SELLA CENTO: Scarponi 6, Tanfoglio 2, Conti 4, Berdini 13, Devoe 6, Moretti 2, Montano

8, Guerrieri n.e. Davis 22, Fall 5, Tiberti 9.

Arbitri: Centonza, Pazzaglia e Spessot

Parziali: 20-19, 38-36, 47-58, 68-77

Ottimo esordio per la Sella Cento, che nonostante i problemi fisici di Devoe e Fall vince a Brescia contro Livorno una partita molto dura e intensa, condotta per quasi tutto il secondo tempo e portata a casa grazie al contributo di tutti i dieci giocatori schierati da coach Di Paolantonio. Partono bene i biancorossi che si portano avanti 2-8 costringendo coach Diana al time out, grazie ad un positivo Tiberti che però commette presto il secondo fallo ed è costretto ad uscire. Dopo il timeout, Livorno rientra a contatto coi canestri di Woodson e Filloy che pareggia al 7’ 10-10. Le due squadre procedono a braccetto fino al termine del primo quarto con Montano che segna 5 preziosi punti dalla panchina; Livorno va al primo mini riposo avanti 20-19. Un aggressivo Berdini si guadagna 4 tiri liberi e porta avanti Cento 22-26, Woodson e Filloy propiziano il contro break labronico e la Libertas sorpassa sul 30-26. Scarponi dall’arco dei 6,75 e un incisivo Fall riportano sotto la Benedetto XIV Cento, prima del canestro dell’inarrestabile Woodson, che manda le squadre negli spogliatoi sul 38-36, 16 punti all’intervallo per l’ex Nardò. Con l’ottimo avvio di terzo quarto di Davis e Tiberti la Sella si porta avanti 41-48, l’ala di San Diego è incontenibile (15 punti nel terzo quarto) e il vantaggio di Cento sale fino al +13, prima della schiacciata di Filoni sulla linea di fondo che fissa il punteggio sul 47-58 al 30’. Livorno non ci sta e reagisce con un parziale di 6-0, fermato da un canestro di personalità di Tanfoglio, la partita si sporca, e nella bagarre Livorno torna a - 4 grazie al solito Woodson, 59-63. Fioccano tecnici e antisportivi, ma la Sella rimane lucida e grazie a Davis, ai liberi di Berdini e al canestro di Scarponi vince meritatamente col punteggio di 68-77. Non poteva esserci inizio migliore per i biancorossi che hanno giocato una partita di grande sacrificio in difesa contro una squadra che ha tanti punti nelle mani: sulla sirena finale i giocatori della Sella hanno festeggiato assieme ai propri tifosi i primi 2 punti della stagione 2025/2026.

Michele Ferioli