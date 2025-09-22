Yoox, persone dietro i numeri

Andrea Bonzi
Yoox, persone dietro i numeri
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero oggiIncidente RavennaAggressione pitbullPrevisioni meteoCrisi d'aziendaClassifica ricchi
Acquista il giornale
CronacaSella, una vittoria corale nel segno di Davis. Terzo quarto decisivo per staccare Livorno
22 set 2025
REDAZIONE FERRARA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Sella, una vittoria corale nel segno di Davis. Terzo quarto decisivo per staccare Livorno

Sella, una vittoria corale nel segno di Davis. Terzo quarto decisivo per staccare Livorno

Basket A2: l’ala di San Diego segna 15 punti nella terza frazione, l’ultimo ad arrendersi per la Libertas è l’inarrestabile Woodson

Davis uno dei migliori con 15 punti soltanto nel terzo quarto

Davis uno dei migliori con 15 punti soltanto nel terzo quarto

LIBERTAS LIVORNO

68

sella cento

77

LIBERTAS LIVORNO: Woodson 32, Tiby 9, Valentini, Fantoni 4, Tozzi, Filloy 8, Piccoli 5,

Isotta, Possamai 6, Filoni 4.

SELLA CENTO: Scarponi 6, Tanfoglio 2, Conti 4, Berdini 13, Devoe 6, Moretti 2, Montano

8, Guerrieri n.e. Davis 22, Fall 5, Tiberti 9.

Arbitri: Centonza, Pazzaglia e Spessot

Parziali: 20-19, 38-36, 47-58, 68-77

Ottimo esordio per la Sella Cento, che nonostante i problemi fisici di Devoe e Fall vince a Brescia contro Livorno una partita molto dura e intensa, condotta per quasi tutto il secondo tempo e portata a casa grazie al contributo di tutti i dieci giocatori schierati da coach Di Paolantonio. Partono bene i biancorossi che si portano avanti 2-8 costringendo coach Diana al time out, grazie ad un positivo Tiberti che però commette presto il secondo fallo ed è costretto ad uscire. Dopo il timeout, Livorno rientra a contatto coi canestri di Woodson e Filloy che pareggia al 7’ 10-10. Le due squadre procedono a braccetto fino al termine del primo quarto con Montano che segna 5 preziosi punti dalla panchina; Livorno va al primo mini riposo avanti 20-19. Un aggressivo Berdini si guadagna 4 tiri liberi e porta avanti Cento 22-26, Woodson e Filloy propiziano il contro break labronico e la Libertas sorpassa sul 30-26. Scarponi dall’arco dei 6,75 e un incisivo Fall riportano sotto la Benedetto XIV Cento, prima del canestro dell’inarrestabile Woodson, che manda le squadre negli spogliatoi sul 38-36, 16 punti all’intervallo per l’ex Nardò. Con l’ottimo avvio di terzo quarto di Davis e Tiberti la Sella si porta avanti 41-48, l’ala di San Diego è incontenibile (15 punti nel terzo quarto) e il vantaggio di Cento sale fino al +13, prima della schiacciata di Filoni sulla linea di fondo che fissa il punteggio sul 47-58 al 30’. Livorno non ci sta e reagisce con un parziale di 6-0, fermato da un canestro di personalità di Tanfoglio, la partita si sporca, e nella bagarre Livorno torna a - 4 grazie al solito Woodson, 59-63. Fioccano tecnici e antisportivi, ma la Sella rimane lucida e grazie a Davis, ai liberi di Berdini e al canestro di Scarponi vince meritatamente col punteggio di 68-77. Non poteva esserci inizio migliore per i biancorossi che hanno giocato una partita di grande sacrificio in difesa contro una squadra che ha tanti punti nelle mani: sulla sirena finale i giocatori della Sella hanno festeggiato assieme ai propri tifosi i primi 2 punti della stagione 2025/2026.

Michele Ferioli

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata