Semaforo abbattuto, il Comune fa causa

"L’amministrazione comunale si riserva di agire giudizialmente a tutela dei propri diritti". Parole che rintoccano, sull’atto pubblico, che dimostra di aver anticipato e pagato il dovuto con soldi pubblici, alla ditta che ha sistemato il semaforo sulla strada provinciale all’incrocio di via Borgatti dopo un incidente, ma che l’assicurazione ne ha risarcito meno della metà. Il resto, per ora, l’ha pagato il comune senza risarcimento. La spesa complessiva è stata di oltre 18 mila euro, ma l’assicurazione ne ha riconosciuti solo 9.200. Meno della metà. Sulla sicurezza pubblica non si scherza, e dopo che un automobilista ha divelto completamente il semaforo per poi finire, fortunatamente indenne, nelle acque del canale di Burana e risalire sano e salvo, tutto doveva essere rispristinato. Chi ne uscito malissimo è stato proprio il semaforo con tanto di centralina divelta e completamente fuori uso.

Quel semaforo era ed è indispensabile, per la sicurezza di chi attraversa quell’incrocio che tra l’altro, vede intersecarsi la strada provinciale Virgiliana che collega Bondeno a Ferrara con via Borgatti e la provinciale verso Cento, e tutto questo proprio in prossimità del ponte che porta al cimitero e alla Casa della Salute. Un incrocio fondamentale verso più direttrice e soprattutto diversi servizi, dove è stato necessario, sin da subito, garantire la sicurezza e un impianto di più semafori sincronizzati e funzionanti, che comprende anche i passaggi pedonali. Il Comune dal canto suo quello che poteva fare l’ha fatto. Prima in modo provvisorio, sistemando alla mano peggio un semaforo provvisori, poi dopo qualche giorno con lavori che hanno provveduto in modo definitivo a ripristinare quello che c’era prima. Ma evidentemente l’assicurazione, di chi ha abbattuto l’impianto, se pure tutto è stato documentato, verbalizzato, fotografato, scansionato dalla Polizia Municipale, per l’assicurazione non basta. Il 20 dicembre scorso, l’assicurazione ha erogato al Comune un contributo di soli 9.200 euro. E il resto? Per il momento sono stati già pagati da fondi del bilancio comunale, ma l’amministrazione non ha intenzione di accontentarsi. Chiede all’assicurazione il dovuto, a fronte di interventi ben documentati e si riserva anche di agire in sede di giudizio. Erano interventi ‘particolarmente urgenti’ di cui la sicurezza pubblica non poteva fare a meno. La burocrazia, e questo è uno dei casi, è complessa anche per gli enti pubblici e il rapporto con le assicurazioni non sempre facile. Nel frattempo comunque, il comune ha pagato l’intera fattura alla ditta che ha fatto i lavori.

Claudia Fortini