Semaforo verde alla proposta di aprire l’Urp nella frazione

Luce verde dal consiglio comunale per la mozione presentata in modo congiunto da Fratelli d’Italia e Argenta Rinnovamento, l’apertura dell’Urp decentrato a Campotto e l’interlocuzione con gli entri confinanti con il comune di Argenta per garantire la corretta manutenzione stradale. Il dibattito è stato lungo e articolato, perché a Campotto non c’è ancora la banda larga, un problema tecnico cui bisognerà trovare una soluzione. L’abitato di Campotto sta vivendo una situazione di particolare disagio a causa dei difficili collegamenti con il capoluogo e i relativi servizi, dovuto dall’attuale demolizione del ponte presente nella principale via, che mette in contatto la frazione con il resto del territorio comunale.

Secondo i proponenti "l’Urp risulta più che mai necessario poter garantire una continuità di servizi in favore dei cittadini della zona, unito al fatto che lo stato delle strade sotto l’amministrazione degli enti diversi dal Comune di Argenta risultano in uno stato di difficile percorribilità. L’apertura dell’Urp nel centro abitato può contribuire ad assicurare ai residenti una qualità migliore dei servizi in capo all’ente e ai soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, anche in termini di tempo".

La mozione impegna il Comune ad aprire l’Urp decentrato nell’abitato di Campotto, nei locali che si ritengano più idonei, fino al completamento dell’opera di ricostruzione del ponte sul torrente Idice, o comunque fino a quando l’abitato di Campotto non possa essere più considerato in stato di disagio a causa dell’isolamento dovuto dai difficoltosi collegamenti stradali con il resto del territorio comunale. Inoltre, a intervenire presso gli altri enti che risultano competenti affinché provvedano tempestivamente alla manutenzione delle strade ammalorate utili ai residenti della frazione per il raggiungimento del restante territorio comunale.