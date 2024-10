"Sembra il ponte di Brooklyn"

Stefano De Luigi, 58 anni, abita in Foro Boario, non usa mezzi termini per esprime il suo punto di vista sulla questione del tunnel. "Non ricordo nemmeno da quanti anni si parla di quest’opera e della fine del cantiere – punta il dito con decisione –. Ma cos’è? Stanno facendo il ponte di Brooklyn? Ferrara non è una metropoli, è una città di dimensioni non certo grandi eppure siamo ancora qui a discutere di quest’opera, siamo ancora qui a chiederci quando finalmente vedremo passare il treno, scomparso l’incubo delle file di auto e camion al passaggio al livello. Una vicenda veramente paradossale".