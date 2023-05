Semina il caos alla festa e aggredisce i militari, arrestato uno straniero

Stava infastidendo i partecipanti ad una festa in un noto campeggio di Lido degli Scacchi. Poi, ha aggredito i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Comacchio intervenuti. Il fatto è accaduto nella tarda serata del 4 maggio. I militari erano intervenuti al campeggio, assieme ad un’ambulanza del 118, in quanto era stata loro segnalata la presenza di un uomo in stato di alterazione che stava importunando i partecipanti ad una festa privata. L’uomo, di origini ucraine, ha strattonato e colpito ripetutamente con calci e pugni i carabinieri, che sono comunque riusciti ad arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale. L’arrestato, a causa del suo stato, è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale del Delta di Lagosanto, poi rimesso in libertà. I militari aggrediti hanno riportato lievi lesioni.