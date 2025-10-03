Semina il panico e minaccia i militari: arrestato

A Codigoro i carabinieri della stazione di Mesola, l’altra notte, hanno arrestato un 34enne per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo, dopo una serata fatta di eccessi nell’assunzione di bevande alcoliche, non è stato in grado di contenere gli schiamazzi e la musica alta proveniente dall’abitazione in cui si trovava, al punto tale da costringere i residenti della via a contattare il 112.

Incurante del disturbo che stava creando esce di casa e si reca in una via limitrofa e, dopo aver individuato un’abitazione, tenta di forzare il cancello d’ingresso, spaventando il proprietario che chiede anche lui l’intervento dei carabinieri. L’arrivo della pattuglia però non ha gli effetti sperati, in quanto l’uomo reagisce con minacce di morte e frasi intimidatorie nei confronti dei militari, per poi passare alle vie di fatto con calci e testate per sottrarsi all’identificazione. Con l’ausilio di una seconda pattuglia il 34enne è stato definitivamente bloccato e reso inoffensivo, venendo dichiarato in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura estense, l’uomo è stato condotto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Ferrara in attesa dell’udienza di convalida.

Nella prima mattinata del 2 ottobre il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e disposto la misura del divieto di dimora nel Comune di Codigoro, rinviando l’udienza al 14 ottobre prossimo. Non era la prima che il 34enne disturbava la quiete: i vicini lamentavano da tempo una situazione insostenibile con musica ad alto volume, rumori molesti in strada a qualsiasi ora della notte.