Semina il panico in pieno centro, giovane arrestato dai carabinieri

La follia probabilmente innescata da sostanze stupefacenti, la rabbia e l’arresto. E’ successo domenica sera in piazza Garibaldi a Bondeno, dove una tranquilla sera d’estate si è trasformata in incubo per molti ragazzini spaventati, risolta solo grazie all’arrivo tempestivo dei carabinieri. Erano da poco passate le 22 quando un giovane, italiano, dall’accento napoletano, residente a Bondeno, di 35 anni, ha iniziato a lanciare seggiole senza alcun motivo e a scagliare pugni contro alcuni avventori, di nazionalità marocchina che erano seduti ai tavolini del Bar Olimpia sport, colpendo e gridando frasi razziste. Impossibile placarlo. Purtroppo non si è fermato li. Era l’ora di punta, in una di quelle domenica sera dove il centro storico pullula di ragazzi e ragazze che passeggiano e si ritrovano con il gruppo di amici alle luci e sulle panchine del centro. Ebbene, il giovane in escandescenza si è lanciato contro di loro, inseguendoli, rincorrendo, tentando di afferrare e colpire chi stava scappando. La chiamata alle forze dell’ordine era stata immediata. Nel frattempo è arrivata l’ambulanza del 118 con i sanitari impegnati a cercare un dialogo e a fermarlo. Ma senza riuscirci con le sole parole.. Anche la madre del giovane che era in escandescenza è arrivata sul posto, tentando, invano, di convincerlo a fermarsi. La strada è stata transennata, probabilmente da qualcuno di passaggio, con le transenne provvisorie che si trovavano accanto al marciapiede, per impedire che chiunque con le auto potesse entrare nella zona a rischio. Solo l’arrivo immediato, tempestivo e opportuno, di ben due pattuglie dei carabinieri di Casumaro e Bondeno, intervenuti schierati e in forze, ha evitato che la situazione peggiorasse.

Claudia Fortini