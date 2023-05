Seminario sull’acqua con gli esperti

Nell’ambito della Sagra della Fragola di Lagosanto, il 20 maggio alle 10 si terrà un seminario sul tema ‘Acqua di qualità e abitudini virtuose per contrastare il cambiamento climatico’. Si tratta di un’iniziativa di approfondimento sulla gestione del servizio idrico. Gli esperti di Cadf – La Fabbrica dell’acqua spiegheranno come e dove consultare le analisi dell’acqua potabile, quali sono gli interventi in atto per contrastare l’emergenza idrica e, attraverso attività che coinvolgeranno il pubblico, sarà possibile constatare che piccole attenzioni da parte di tutti posso portare positivi benefici per la comunità.