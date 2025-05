Seminario ’Zls: le opportunità per le imprese’

Si terrà oggi dalle 11 alle ore 13 il seminario online ’Zls: le opportunità per le imprese’, promosso dalla Camera di commercio di Ferrara Ravenna e da Unioncamere Emilia-Romagna, con il supporto di tutte le Camere di commercio della regione e di Uniontrasporti, società in house del sistema camerale. Il webinar è rivolto alle imprese, agli attori economico-sociali e alle istituzioni del territorio e ha l’obiettivo di presentare i vantaggi che la ZLS porterà al sistema delle imprese regionali. Ai saluti di benvenuto a cura del segretario generale della Camera di commercio di Ferrara Ravenna, Mauro Giannattasio, seguiranno gli interventi di Antonello Fontanili (Uniontrasporti), Cinzia Aloisantoni (Presidenza del Consiglio dei Ministri), Mario Petrosino (Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale) e Federica Ropa (Regione Emilia-Romagna).

"Non esiste territorio moderno e competitivo che non punti oggi su infrastrutture nuove e sostenibili, velocizzando gli spostamenti e garantendo tempi rapidi di arrivo sui mercati, a partire dai collegamenti con i principali porti e aeroporti europei. Un progetto, in particolare, va in questa direzione - ha sottolineato Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio - ed è quello che si è concretizzato lo scorso 11 ottobre con la firma del decreto del presidente del Consiglio, per l’attuazione della Zona Logistica dell’Emilia-Romagna. Una grande opportunità per incentivare i livelli di accessibilità tra il porto di Ravenna e i bacini produttivi di primario interesse per lo sviluppo della regione e per promuovere l’intermodalità come un elemento distintivo a supporto di un disegno strategico di sviluppo sostenibile del territorio e degli investimenti ad esso destinati. Le imprese potranno beneficiare di semplificazioni amministrative, incentivi e sgravi fiscali con ricadute positive per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e l’occupazione. Parte da qui l’esigenza di un focus, ed è l’obiettivo del webinar che insieme a Unioncamere regionale abbiamo promosso per diffondere i vantaggi che la ZLS porterà al sistema imprenditoriale locale e regionale".