’Semplicemente Donne’. Boom di visitatori in tre giorni

Un successo oltre ogni aspettativa per la mostra fotografica “Semplicemente Donne”, l’intenso progetto dell’artista Daniele Romagnoli dedicato all’universo femminile. In soli tre giorni di apertura l’esposizione – organizzata dall’assessorato alle Pari Opportunità del comune di Poggio Renatico per celebrare l’8 marzo – ha registrato oltre 300 visitatori presso le “Segrete di Castello Lambertini”, confermandosi come uno degli eventi culturali più seguiti della stagione.

Numeri che raccontano un’emozione: oltre 300 presenze in 72 ore, con picchi di affluenza durante la serata di presentazione e l’incontro con l’autore.

Partecipazione attiva del territorio: famiglie, associazioni e persone provenienti dalle provincie vicine hanno animato il percorso espositivo, trasformando la visita in un dialogo collettivo sull’ identità femminile nel mondo, nel XXI secolo.

"Sono commosso dall’accoglienza del pubblico – ha dichiarato Daniele Romagnoli –. Questi numeri sono la prova che l’arte sa parlare alle persone quando sceglie l’autenticità. Ogni scatto è una storia, e vedere così tante storie ascoltate mi riempie di gratitudine".

L’assessore alle Pari Opportunità Patrizia Alberici si è detta estremamente soddisfatta della riuscita dell’evento, teso a celebrare la “Giornata internazionale della donna” e a promuovere gli spazi di Castello Lambertini, recentemente restituiti alla comunità, dopo i danni subiti dal sisma del 2012.

re. fe.