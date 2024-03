Semplificare l’organizzazione, nasce lo sportello per gli eventi

Uno sportello comunale per semplificare l’organizzazione di eventi. Un progetto presentato dall’assessore alle Attività produttive Angela Travagli, la dirigente del settore sviluppo economico Elena Poschi e i funzionari comunali che collaborano al progetto. La finalità principale del Sam è quello di semplificare il percorso delle pratiche amministrative relative alla realizzazione di manifestazioni ed eventi.

"Lo Sportello amministrativo manifestazioni inserito nel contesto del settore sviluppo economico, è un’iniziativa progettata per sostenere e facilitare l’aumento degli eventi proposti dall’amministrazione in questi anni – ha spiegato Travagli –. Un importante strumento per promuovere e gestire in modo efficace la crescita del numero di eventi organizzati nel territorio. Snellire le procedure amministrative e sburocratizzare è da sempre stato un obiettivo di mandato. Attraverso l’inserimento di nuove giovani risorse appositamente formate, abbiamo creato un sistema volto a favorire gli organizzatori di eventi affinché non debbano rivolgersi a più sportelli. L’apertura futura dello Sportello unico eventi testimonia l’impegno dell’amministrazione nel promuovere la vivacità culturale ed economica della nostra città. È doveroso ricordare – aggiunge l’assessore – che anche se l’organizzazione degli eventi proviene da settori diversi, il coordinamento autorizzativo dell’occupazione suolo viene gestito dal Settore sviluppo economico".

Il Sam orienterà gli organizzatori tra i vari procedimenti, uniformando la presentazione attraverso un’unica domanda completamente digitalizzata. L’organizzazione di un evento prevede numerosi adempimenti burocratici, tra questi le componenti sulla sicurezza, la tutela dei beni culturali, le garanzie di accessibilità, igiene, oltre alla verifica della contemporaneità tra eventi diversi sul territorio nello stesso momento. Fondamentali saranno le nuove modalità di scambio e collaborazione con i servizi interni.

Mario Tosatti