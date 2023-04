‘Sempre avanti mai indietro’. Il libro di Vezzani

Alla Ubik si svolge la presentazione di ‘Sempre avanti mai indietro’. Oggi nella libreria che si affaccia in via San Romano 43 sarà presentato l’ultimo libro scritto da Paolo Vezzani e Andrea Cangiotti. Oggi, alle 18, verrà proposta l’iniziativa per illustrare e far conoscere il volume dal titolo ‘Sempre avanti mai indietro’.

La storia. Paolo Vezzani condivide con altre persone il dramma del tumore, un male che lo ha privato prima del bacino e poi della gamba destra. Paolo, nonostante tutto, ha saputo reagire come pochi sono stati in grado di fare. Con il supporto e l’aiuto del dottor Claudio Costa e del reparto di ortopedia ad indirizzo oncologico dell’istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, è riuscito a procurarsi una carrozzina con ruota servoassistita e ha percorso su strada tutta la tratta che va da Bologna fino a Monaco, in Germania. Da allora non si è più fermato, continua ad allenarsi per compiere altri viaggi sempre affiancato nelle sue imprese da medici e da tanti amici. Con questo libro, Paolo vuole lanciare un messaggio di speranza: la vita quando ti toglie qualcosa è sempre pronta a restituirti ciò che ti ha sottratto attraverso il coraggio e la voglia di vivere.