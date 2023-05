Sempre meno lavoratori A Ferrara 97 pensionati ogni cento persone attive Welfare, la spesa vola

di Federico Di Bisceglie

Il macro-dato è che, a livello nazionale, ci sono 39 province nelle quali il numero di pensionati è superiore al numero degli occupati attivi. Queste realtà si concentrano per lo più al Sud: le peggiori sono Reggio Calabria, Catanzaro e Crotone. Ma anche Ferrara non brilla di certo. Siamo la 28esima provincia italiana in questa classifica e ormai ci avviciniamo inesorabilmente al ‘pareggio’ tra forza lavoro e pensionati.

Infatti, stando alla classifica elaborata da il Sole 24 Ore, la nostra provincia conta 97 pensionati ogni cento lavoratori attivi. Con tutto ciò che ne consegue in termini di costi sul welfare e di competitività del sistema economico (che già, come spesso ribadiamo anche su queste colone, sconta gap strutturali evidenti). La spesa previdenziale, a livello nazionale, consta di 231 miliardi di euro (dati Inps aggiornati al 1 gennaio di quest’anno), per un totale di 17, 7 milioni di trattamenti pensionistici. Ma vediamo, a livello locale, tutto questo che impatto ha.

E, per capire meglio quali sono gli impatti in particolare sulla forza lavoro (ossia sulle persone comprese nella fascia d’età fra i 16 e i 64) a venirci in aiuto sono gli studi elaborati dal Cds (Centro ricerche documentazione e studi) sulla base dei dati forniti dall’Istat. Nota metodologica. Il fatto che Ferrara sia al 28esimo posto nella classifica del Sole e che sia vicina al ‘pareggio’ tra lavoratori pensionati e lavoratori attivi, ha molto a che fare con la profonda crisi demografica che da tempo affligge il nostro territorio. Veniamo ai numeri. Le proiezioni, spiega la presidente del Cds, Cinzia Bracci, tengono in considerazione un arco temporale di dieci anni: dal 2021 al 2031. Se è vero che in prospettiva il calo demografico riguarderà la popolazione tra gli 0 e i 15 anni – il nostro territorio da qui al 2031 perderà oltre seimila unità in questo segmento d’età – la parte più preoccupante riguarda la fascia tra i 16 e i 64 anni. Sì perché sarebbe questo il ‘serbatoio’ dal quale il nostro territorio dovrebbe attingere la sua forza lavoro. Invece, le risorse saranno sempre più esigue.

Il Centro documentazioni e ricerche ha stimato (sulla base dei dati Istat) che in questa fascia d’età, sul territorio, verranno a mancare poco meno di sedicimila persone dal 2021 al 2031 (15.712, per la precisione). D’altra parte, aumenteranno invece gli over 64, ossia i nuovi pensionati. Ed ecco che, con ogni probabilità, il rapporto tra occupati e pensionati – al netto di un’auspicabile ma improbabile inversione di tendenza – verrà sbilanciato in negativo. Gli over 64 rappresentano l’unica fascia d’età che sul nostro territorio è destinata a rimpinguare le sua fila di poco più di settemila unità. A ogni modo, il saldo complessivo – demograficamente parlando – sarà negativo.

Il nostro territorio perderà qualcosa come 14.789 abitanti, scendendo dagli attuali 342.061 ai 327.272 nel 2031. Ferrara città diminuirebbe dagli oltre 131 mila abitanti del 2021 a 129 mila nel 2031, Cento passerebbe da 35.107 abitanti a 34.992, riducendo di poco la propria popolazione; Argenta da 21.140 abitanti scenderebbe a 19.924, Comacchio da poco più di 22 mila si ridurrebbe a 20.862 abitanti.