Sempre più cardioprotetti. Il ’dono’ alle forze dell’ordine: quarantanove defibrillatori

Sono 49 i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) consegnati dalle Aziende sanitarie ferraresi alle forze dell’ordine. "L’arresto cardiaco rimane un evento ancora frequente e di grande impatto emotivo e con conseguenze infauste – ha sottolineato la direttrice generale, Nicoletta Natalini –. Per questo, grazie al contributo della Regione, le Aziende proseguono in una bellissima sinergia tra istituzioni, nel progetto di sensibilizzazione ed intervento nei casi di arresto cardiaco insegnando ai cittadini a prendersi cura della comunità".

La cerimonia si è svolta ieri al Sant’Anna con il prefetto Massimo Marchesiello e tutte le autorità militari destinatarie della donazione: Prefettura, Polizia di Stato, Carabinieri, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale Unione dei Comuni Terre del Delta, Polizia Locale Unione Terre e Fiumi, Polizia Locale di Comacchio, Polizia Locale Terre Estensi Ferrara e il Comune, partner dell’Ausl del progetto “Ferrara città cardioprotetta”.

L’acquisto dei DAE è stato possibile grazie a fondi regionali (120.00 euro per la nostra provincia), erogati nell’ambito degli interventi operati dalla Regione. "Ringrazio la direzione delle Aziende sanitarie e il responsabile medico del 118 Maurizio Giacometti per il supporto che storicamente assicurano su questa importantissima tematica. Proseguiamo alle altre Istituzioni in questo percorso, facendo massa critica e mettendo a valore il concetto già espresso con “Ferrara città cardioprotetta“, lavorando insieme con iniziative e progetti trasversali diversificati", ha commentato Marchesiello.

L’iniziativa si è tenuta a poche settimane dal corso BLS (Basic Life Support) per personale laico (non sanitario) rivolto a 14 dipendenti e funzionari dell’ufficio territoriale del Governo di Ferrara, svolto dai professionisti del 118. Gli interventi realizzati si affiancano a quelli già previsti dalla convenzione tra Comune e Ausl per l’attuazione del progetto che prevede l’installazione di defibrillatori nei luoghi a pubblico accesso, facendolo divenire “Città cardioprotetta”.

Così Cristina Coletti, assessore ai Servizi socio Sanitari: "Un progetto, quest’ultimo, in cui abbiamo creduto molto fin dal principio. I defibrillatori sono uno strumento semplice e che al contempo possono salvare la vita. Una soddisfazione ulteriore, in termini di sicurezza, sapere che, grazie a questa donazione, anche le forze dell’ordine sono attrezzate e formate per contrastare il triste fenomeno".